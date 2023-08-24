ОКЛЕЙКА ПЛЕНКОЙ АВТО В МОСКВЕ
ПОЛИУРЕТАН
ВИНИЛ
Присылайте фото желаемого результата или текущего состояния кузова и узнайте стоимость работу уже сегодня!
н а ш и
Защита кузова
Предотвращение появления сколов царапин и потертостей
Сохранность внешнего вида
Защитная пленка сохранит цвет кузова
Невидимка
Не заметна глазу, не влияет на обтекаемость и массу
Услуги
Оклейка антигравийной пленкой
Оклейка автомобиля защитной антигравийной пленкой. Кузов и ЛКП будет под надежной защитой от грязи, песка, реагентов и легких повреждений.
Выполнили более 100 работ
от 3000 p.
Оклейка винилом
Разработка индивидуального дизайна, цветные, матовые хромированные, глянцевые. В каталогах более 1500 видов. С радостью поможем выбрать и определиться.
Выполнили более 51 работ
от 3000 p.
Винил vs. Антигравийная пленка
Виниловая пленка
- Основное предназначение — изменение внешнего вида автомобиля.
- Доступна в различных цветах, текстурах и отделках (матовые, глянцевые, металлизированные).
- Позволяет создавать уникальные дизайны и графику.
- Меняется легко и быстро, что позволяет менять стиль автомобиля по настроению.
Антигравийная пленка
- Основное предназначение — защита кузова от повреждений.
- Прозрачная пленка, которая сохраняет оригинальный цвет и блеск автомобиля.
- Обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.
- Предотвращает появление сколов, царапин и выгорания краски.
Зачем оклеивать автомобиль пленкой?
Легкость в уходе
Оклеенные автомобили легче мыть и обслуживать. Пленка предотвращает накопление грязи и загрязнений, что упрощает процесс ухода за кузовом.
Защита кузова
Антигравийная пленка надежно защищает лакокрасочное покрытие вашего автомобиля от камней, песка и других механических повреждений. Это значительно продлевает срок службы вашего авто и сохраняет его внешний вид.
Эстетика и индивидуальность
Виниловая пленка позволяет изменить цвет и текстуру вашего автомобиля, добавляя уникальные элементы дизайна. Вы можете выбрать любой оттенок или даже создать оригинальный графический рисунок, чтобы выделиться на фоне других машин.
Устойчивость к внешним воздействиям
Пленки защищают от ультрафиолетовых лучей, предотвращая выгорание цвета и коррозию. Это особенно актуально для автомобилей, которые часто находятся под открытым небом.
Цены
Вы можете позвонить нам
Отправьте фото области в WhatsApp, которая нуждается в ремонте, и мы дадим предварительную оценку уже сегодня !
Этапы работы
Расчет стоимости по фото и выбор материала.
Принимаем автомобиль в работу, очищаем кузов от мелких вкраплений, битума и обезжириваем.
Производим оклейку автомобиля и удаляем пузыри .
Сушим автомобиль на протяжении 6-8 часов.
Выдаем готовым автомобиль с защитой от грязи и песка.
Гарантии
Работы
Наши мастера имеют огромный опыт за плечами в ремонте и тюнинге автомобилей. Отдавая свое авто в их руки, вы можете быть спокойны за результат и качество сделанной работы.
BMW G30 антигравийная пленка SunTek
Вы можете позвонить нам
Отправьте фото области в WhatsApp, которая нуждается в ремонте, и мы дадим предварительную оценку уже сегодня !
Контакты
+7 (495) 291–00–57
Москва Чечерский проезд 9а, 3й этаж, помещение 304
Новый многоуровневый паркинг по адресу: Чечерский проезд 9а. 3-й этаж, помещение 304.
График работы
ПН-ПТ с 11:00 до 20:00