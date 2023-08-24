ОКЛЕЙКА ПЛЕНКОЙ АВТО В МОСКВЕ

Yellow Yellow    White

ПОЛИУРЕТАН

ВИНИЛ

Присылайте фото желаемого результата или текущего состояния кузова и узнайте стоимость работу уже сегодня!

Услуги и цены
Button glyph Оценка стоимости по фото
Transparent

н  а  ш  и

White White Black

White dot

Защита кузова

Предотвращение появления сколов царапин и потертостей

White dot

Сохранность внешнего вида

Защитная пленка сохранит цвет кузова

White dot

Невидимка

Не заметна глазу, не влияет на обтекаемость и массу

Услуги

Оклейка антигравийной пленкой

Оклейка антигравийной пленкой

Оклейка автомобиля защитной антигравийной пленкой. Кузов и ЛКП будет под надежной защитой от грязи, песка, реагентов и легких повреждений.

Выполнили более 100 работ

от 3000 p.

Button glyph Оценка стоимости по фото
Оклейка антигравийной пленкой

Оклейка винилом

Разработка индивидуального дизайна, цветные, матовые хромированные, глянцевые. В каталогах более 1500 видов. С радостью поможем выбрать и определиться.

Выполнили более 51 работ

от 3000 p.

Button glyph Оценка стоимости по фото
ОКЛЕЙКА ВИНИЛОМ

Винил vs. Антигравийная пленка

Виниловая пленка

  • Основное предназначение — изменение внешнего вида автомобиля.
  • Доступна в различных цветах, текстурах и отделках (матовые, глянцевые, металлизированные).
  • Позволяет создавать уникальные дизайны и графику.
  • Меняется легко и быстро, что позволяет менять стиль автомобиля по настроению.

Антигравийная пленка

  • Основное предназначение — защита кузова от повреждений.
  • Прозрачная пленка, которая сохраняет оригинальный цвет и блеск автомобиля.
  • Обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.
  • Предотвращает появление сколов, царапин и выгорания краски.

Зачем оклеивать автомобиль пленкой?

Легкость в уходе

Оклеенные автомобили легче мыть и обслуживать. Пленка предотвращает накопление грязи и загрязнений, что упрощает процесс ухода за кузовом.

Защита кузова

Антигравийная пленка надежно защищает лакокрасочное покрытие вашего автомобиля от камней, песка и других механических повреждений. Это значительно продлевает срок службы вашего авто и сохраняет его внешний вид.

Эстетика и индивидуальность

Виниловая пленка позволяет изменить цвет и текстуру вашего автомобиля, добавляя уникальные элементы дизайна. Вы можете выбрать любой оттенок или даже создать оригинальный графический рисунок, чтобы выделиться на фоне других машин.

Устойчивость к внешним воздействиям

Пленки защищают от ультрафиолетовых лучей, предотвращая выгорание цвета и коррозию. Это особенно актуально для автомобилей, которые часто находятся под открытым небом.

Button glyph Оценка стоимости по фото

Цены

Услуга
Наша цена
Бронирование фар
от 5000 р.
Оклейка зеркал
от 3000 р.
Оклейка под ручками
от 3000 р.
Оклейка капота
от 10000 р.
Оклейка переда ( бампер, капот, фары, крылья, стойки, полоска на крыши)
от 75000 р.
Оклейка полностью
от 170000 р.
Разработка дизайна
от 10000 р.
Оклейка крыши
от 13000 р.
Оклейка зеркал
от 3000 р.
Оклейка полностью
от 90000 р.
Question
Оценим
стоимость
ремонта

Вы можете позвонить нам                     

+7 (495) 291–00–57 либо оставить сообщение в WhatsApp  Button glyph

Отправьте фото области в WhatsApp, которая нуждается в ремонте, и мы дадим предварительную оценку уже сегодня !

Этапы работы

Согласование

Расчет стоимости по фото и выбор материала.

Приемка

Принимаем автомобиль в работу, очищаем кузов от мелких вкраплений, битума и обезжириваем.

Оклейка

Производим оклейку автомобиля и удаляем пузыри .

Сушка

Сушим автомобиль на протяжении 6-8 часов.

Выдача.

Выдаем готовым автомобиль с защитой от грязи и песка.

Гарантии

Yellow dot
ГАРАНТИЯ
НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Yellow dot
ГАРАНТИЯ
РЕЗУЛЬТАТА

Yellow dot
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

Работы

Наши мастера имеют огромный опыт за плечами в ремонте и тюнинге автомобилей. Отдавая свое авто в их руки, вы можете быть спокойны за результат и качество сделанной работы.

BMW G30 антигравийная пленка SunTek 0
BMW G30 антигравийная пленка SunTek 0
BMW G30 антигравийная пленка SunTek 0
BMW G30 антигравийная пленка SunTek 0
BMW G30 антигравийная пленка SunTek 0

BMW G30 антигравийная пленка SunTek

Question
Оценим
стоимость
ремонта

Вы можете позвонить нам                     

+7 (495) 291–00–57 либо оставить сообщение в WhatsApp  Button glyph

Отправьте фото области в WhatsApp, которая нуждается в ремонте, и мы дадим предварительную оценку уже сегодня !

Контакты

+7 (495) 291–00–57

Москва Чечерский проезд 9а, 3й этаж, помещение 304

Новый многоуровневый паркинг по адресу: Чечерский проезд 9а. 3-й этаж, помещение 304.

График работы

ПН-ПТ с 11:00 до 20:00