ТЮНИНГ И КАСТОМ В МОСКВЕ

Настоящая банда профессионалов в области автомобильного тюнинга и автокомфорта. CUSTOM HEROES — Отвечаем за результат и готовы к сложным задачам. Широчайший список услуг от автомойки до разработки индивидуальных решений. Добро пожаловать в CUSTOM HEROES

наши услуги
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    профессионалы и фанаты своего дела.

    В нашей банде собраны одни из лучших специалистов в области, оптики, шумоизоляции и установки акустических систем, а также полировки и оклейки автомобилей полиуретановой пленкой. Современное оборудование и использование только проверенных и высококачественных материалов, позволяет гарантировать достижение результата, оправдывающего и превосходящего самые смелые ожидания. Мы отвечаем за качество предоставляемых услуг и гарантируем индивидуальный подход к каждому проекту.

    о нас
    CADILLAC ESCALDE ТЮНИНГ ФАР И ФОНАРЕЙ
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    Автозвук
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    Замена галогеновых линз
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    Глазки BMW
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    Детейлинг в Москве
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    Детейлинг под капотом
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    Обучение тюнингу ремонту фар
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    Оклейка пленкой
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    Ремонт и тюнинг оптики
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    Ремонт фар
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    Химчистка
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    Шумоизоляция автомобилей
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