ТЮНИНГ И КАСТОМ В МОСКВЕ
Настоящая банда профессионалов в области автомобильного тюнинга и автокомфорта.
CUSTOM HEROES — Отвечаем за результат и готовы к сложным задачам. Широчайший список услуг от автомойки до разработки индивидуальных решений. Добро пожаловать в
CUSTOM HEROES
CUSTOM HEROES
профессионалы и фанаты своего дела.
В нашей банде собраны одни из лучших специалистов в области, оптики, шумоизоляции и установки акустических систем, а также полировки и оклейки автомобилей полиуретановой пленкой. Современное оборудование и использование только проверенных и высококачественных материалов, позволяет гарантировать достижение результата, оправдывающего и превосходящего самые смелые ожидания. Мы отвечаем за качество предоставляемых услуг и гарантируем индивидуальный подход к каждому проекту.